На Украине выступили за полный отказ от русского языка

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству. Об этом он высказался в эфире телеканала «Дом».

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Лисовой призвал оказаться от русского языка в школах и подчеркнул, что в случаях нарушения законодательства нельзя проявлять лояльность. Таким образом он ответил на данные, согласно которым в некоторых школах Украины преподают на русском. По мнению министра, Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка».

«Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену», — выступил он.