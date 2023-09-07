Байден намерен отменить выданные при Трампе лицензии на добычу углеводородов на Аляске

В Белом доме указали на то, что из-за климатических изменений температура в Арктике повышается в два раза быстрее, чем в других частях мира. На этом фоне США обязаны «защитить этот ценнейший регион на все времена». По словам американского лидера, отмена всех оставшихся договоров аренды для добычи энергоресурсов в Арктическом заповеднике, заключенных при Байдене, и охрана более 13 млн акров в западной части Арктики поможет сохранить арктические земли и дикую природу. Как отметил Байден, его администрация продолжит предпринимать шаги на фоне изменения климата на Земле.