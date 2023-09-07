Байден намерен отменить выданные при Трампе лицензии на добычу углеводородов на Аляске
Американский лидер Джо Байден намерен отменить выданные экс-президентом Дональдом Трампом разрешения на аренду федеральных земель в штате Аляска с целью разработки нефтяных и газовых месторождений, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американской администрации.
В Белом доме указали на то, что из-за климатических изменений температура в Арктике повышается в два раза быстрее, чем в других частях мира. На этом фоне США обязаны «защитить этот ценнейший регион на все времена». По словам американского лидера, отмена всех оставшихся договоров аренды для добычи энергоресурсов в Арктическом заповеднике, заключенных при Байдене, и охрана более 13 млн акров в западной части Арктики поможет сохранить арктические земли и дикую природу. Как отметил Байден, его администрация продолжит предпринимать шаги на фоне изменения климата на Земле.
Речь идет об отмене семи оставшихся разрешений. Также власти намерены запретить добычу углеводородов на значительной территории северной части штата Аляска.
Байден во время предвыборной кампании заявлял о планах полностью прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. После своей победы он ввел мораторий на аренду федеральных земель. При этом власти ряда штатов оспорили это в суде.