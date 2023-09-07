СМИ: страны ЕС против продления запрета на импорт зерна из Украины

Большинство стран, входящих в Европейский союз, выступают против продления запрета на импорт зерна из Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Издание ссылается на свои источники, по словам которых, 6 сентября послы 22 стран Евросоюза либо выступили против идеи продления ограничений, либо отнеслись к ней скептично. Франция и ФРГ наиболее остро отреагировали за возможное продление ограничений. Многие государства признали трудности, с которыми сталкиваются Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, поэтому попросили Еврокомиссию предложить альтернативные варианты.