СМИ: страны ЕС против продления запрета на импорт зерна из Украины
Большинство стран, входящих в Европейский союз, выступают против продления запрета на импорт зерна из Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
Издание ссылается на свои источники, по словам которых, 6 сентября послы 22 стран Евросоюза либо выступили против идеи продления ограничений, либо отнеслись к ней скептично. Франция и ФРГ наиболее остро отреагировали за возможное продление ограничений. Многие государства признали трудности, с которыми сталкиваются Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, поэтому попросили Еврокомиссию предложить альтернативные варианты.
Ранее глава Минсельхоза Польши Роберт Телюс заявил, что его страна, а также Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с просьбой продлить запрет импорта зерна с Украины, который истекает 15 сентября, до конца 2023 года. Как заявило Министерство иностранных дел Украины, Киев категорически не согласен с такими планами. Украинские власти призвали руководство ЕС найти решение, устраивающее все стороны.