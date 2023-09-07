Блинкен: США направят конфискованное активы РФ на реабилитацию бойцов ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что активы, конфискованные у российских бизнесменов, которые подпали под санкции, направят на поддержку украинских ветеранов.

"Впервые мы направляем Украине активы, изъятые у подсанкционных российских олигархов, которые будут использоваться для поддержки украинских ветеранов", - сказал он.

Как уточняется в распространенном Госдепартаментом заявлении, речь идет о сумме в $5,4 млн.

Блинкен ранее объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. Американское внешнеполитическое ведомство уточняет, что с конца февраля 2022 года Вашингтон выделил военную помощь Киеву на $43,2 млрд. Гуманитарная помощь составила $2,9 млрд. Еще $20,5 млрд направили в виде бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка, уточнили в Госдепе.