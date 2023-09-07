Зеленский встретился с Блинкеном, который объявил о помощи Украине в $1 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своей встрече с госсекретарем США, Энтони Блинкеном. В своем Telegram-канале Зеленский написал: "Разговор с госсекретарем Блинкеном... Мы всегда высоко ценим визиты американских партнеров". Президент также опубликовал видео, где поблагодарил Блинкена за его визит и поддержку, особо отметив помощь в бюджетной сфере. Украинский лидер также упомянул предстоящую зиму, которую Украине предстоит пережить.
Блинкен, в свою очередь, заявил, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена и подчеркнул, что США оказывают помощь Украине с надеждой на ее будущее. Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на источник сообщало о запланированной встрече Зеленского и Блинкена в Киеве в среду вечером. Во время своего визита в Киев, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о дополнительной помощи США для Украины в размере 1 миллиарда долларов, включая 665 миллионов на военные нужды. По информации Госдепартамента, эта сумма включает поставку вооружений и боеприпасов из арсеналов Пентагона на сумму 175 миллионов долларов, а также 100 миллионов долларов на новые закупки, направленные на поддержку долгосрочных военных потребностей Украины.
Дополнительно, США выделят 90,5 миллионов долларов на гуманитарное разминирование и 300 миллионов долларов на поддержку правоохранительных структур. 206 миллионов долларов будет выделено на гражданскую гуманитарную помощь, включая продовольствие, воду и кров. Еще 203 миллиона долларов будет направлено на поддержку институциональных реформ. Кроме того, США передадут Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российских предпринимателей, для реинтеграции и реабилитации ветеранов боевых действий.