"Доверие - это очень важно. С этого доверия начинается работа. И, наверное, утраченным доверием все и заканчивается. Я не первый раз представляю министра обороны и считаю, что сегодня общество находится в очень сложной эмоциональной ситуации.



Максимальная прозрачность и максимально не потерять доверие - это мощь для всего сектора, [это] будет одним из приоритетов министра. Я не думаю, что есть много времени, потому что встречают всегда с аплодисментами, а провожают по-разному. И потому, если глубоко реформировать и делать конкретные шаги, я бы советовал делать это быстро, иначе этот срок - в смысле доверия - может истечь", - сказал Зеленский, представляя Умерова. Видео было размещено в Telegram-канале президента.