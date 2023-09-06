Бывший президент США Дональд Трамп предположил, при каких условиях с него могут снять все обвинения. Об этом он высказался в беседе с журналистом Хью Хьюиттом, текст диалога опубликован на сайте ведущего.

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Трамп назвал условие для своего помилования и допустил, что это произойдет при его выходе из президентской гонки. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, согласится ли политик на сделку с прокурорами, если ему пообещают снять обвинения в обмен на отказ от участия в выборах и политике.

«Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас... Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас», — подчеркнул он.

Экс-президент США добавил, что ему неинтересно соглашаться на подобные предложения.