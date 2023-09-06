Китай смягчил позицию по Украине перед саммитом G20

Китай смягчил позицию по конфликту на Украине при согласовании коммюнике саммита G20. Об этом Bloomberg сообщил высокопоставленный представитель французских властей.

«В 2022 году Китай воздерживался от открытой поддержки России по конфликту на Украине, сохраняя нейтральную позицию. Сейчас же китайские официальные лица, участвующие в переговорах по итоговому коммюнике саммита G20, заняли более мягкую позицию в отношении Украины», — рассказал собеседник агентства.

В Bloomberg отметили, что на данный момент коммюнике G20, в которое войдет заявление по Украине, не поддерживают только Россия и Индия. При этом в агентстве не уточнили, какие именно положения по конфликту войдут в итоговое коммюнике саммита.