Блинкен: переговоры по гарантиям безопасности с Украиной находятся на ранних стадиях

Американо-украинские переговоры по гарантиям безопасности для Киева находятся в данный момент на ранних стадиях, процесс займет несколько месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Руководителя американского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать ход двусторонних переговорах о гарантиях безопасности для Украины.
"В настоящее время 29 стран подписали декларацию, принятую G7 по итогам саммита НАТО, которая направлена именно на оказание помощи Украине в создании будущих сил. И мы находимся на ранних стадиях прямых переговоров с Украиной о том, какими будут различные элементы. Другие страны также участвуют или начинают участвовать в этих переговорах. Это будет происходить в ближайшие месяцы", - отметил шеф американской дипломатии.
По его словам, США и другие страны должны "помочь Украине создать их будущие военные силы, способные сдерживать потенциальную агрессию, а если потребуется - защищать и одерживать над ней верх".
"Это важно, потому что мы хотим убедиться в том, что Украина в долгосрочной перспективе, а не только сегодня, сможет сдерживать агрессию и защищаться от нее", - подчеркнул госсекретарь, добавив, что сейчас "только начинается обсуждение этих вопросов в деталях".
В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Затем к этой декларации присоединились некоторые другие страны. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. Переговоры уже ведутся, в частности, с США и Францией, формат гарантий обсуждает Германия. Киев заявлял о надежде подключить к процессу также Токио.