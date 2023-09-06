Блинкен: переговоры по гарантиям безопасности с Украиной находятся на ранних стадиях

"В настоящее время 29 стран подписали декларацию, принятую G7 по итогам саммита НАТО, которая направлена именно на оказание помощи Украине в создании будущих сил. И мы находимся на ранних стадиях прямых переговоров с Украиной о том, какими будут различные элементы. Другие страны также участвуют или начинают участвовать в этих переговорах. Это будет происходить в ближайшие месяцы", - отметил шеф американской дипломатии.