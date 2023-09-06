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Суд на Украине обязал антикоррупционный комитет возбудить дело против Умерова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал 25 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против главы Минобороны страны Рустема Умерова по факту превышения им должностных полномочий в бытность главой Фонда госимущества. Об этом сообщает украинское издание "Комментарии" со ссылкой на распоряжение ВАКС.

Cуд на Украине обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны
© globallookpress.com

По данным издания, в распоряжении говорится, что Умеров, ныне занимающий пост министра обороны, будучи главой Фонда госимущества, в сговоре со своими заместителями продавал фирмам, связанным с компанией "Центрэнерго", электроэнергию по цене ниже рыночной. С целью сокрытия хищения госимущества Умеров активно препятствовал созыву наблюдательного совета компании, который должен был обсудить тему возможных хищений и вынести ее на рассмотрение кабинета министров Украины. Кроме того, отмечается, что Умеров уволил члена наблюдательного совета "Центрэнерго", раскрывшего махинации.

"По убеждению следственного судьи, заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства <…> требуют проверки средствами уголовного процесса. <…> Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР [Единый реестр досудебных расследований] о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование", - цитирует издание "Комментарии" решение суда от 25 августа.

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Умеров до назначения главой Фонда госимущества занимался предпринимательской и инвестиционной деятельностью, в 2019 году был избран депутатом Верховной рады от партии "Голос". Он окончил украинскую Национальную академию управления по специальностям "финансы" и "экономика", а также прошел обучение по американской программе обмена будущих лидеров FLEX. С 6 сентября занимает должность министра обороны Украины.

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