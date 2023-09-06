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Зеленский пригрозил Европе подать в арбитраж из-за украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европейскому союзу (ЕС) подать в международный арбитраж при продлении запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. Обращение опубликовано на сайте офиса главы государства.

Зеленский пригрозил Европе подать в арбитраж из-за украинского зерна
© globallookpress.com

Политик подчеркнул, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на зерновой экспорт. По его словам, украинская сторона спокойно относится к тому, что зерно становится источником заработка для разных стран Европы, которые перерабатывают агропродукцию и зарабатывают на логистике, но не намерена терпеть нарушения обещаний, соглашения об ассоциации или нарушения условий свободного рынка.

«Отдельно хочу обратиться к Еврокомиссии. Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина собирается подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления Польшей запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. На Украине отметили, что Киев относится к Варшаве «с полным уважением и благодарностью», но все же будет вынужден подать иск.

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