Кулеба и Блинкен перекусили в киевском McDonald's

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили киевский ресторан быстрого питания McDonald's. Снимки опубликовало агентство Reuters.

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Чиновники сделали общий заказ и перекусили вместе за одним столом. Кулеба выбрал в качестве блюда пирожок, а Блинкен — большую порцию картофеля фри без какого-либо соуса.

После окончания беседы глава украинского ведомства и глава Госдепартамента США вышли на улицу. При этом Кулеба успел завершить перекус, в то время как Блинкен забрал картофель фри с собой.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом утром 6 сентября. Ожидается, что он проведет в городе два дня.

Глава Госдепартамента позже рассказал, что намерен обсудить с украинскими чиновниками контрнаступление в зоне боевых действий.

При этом неназванный дипломатический источник вечером 6 сентября сообщил РИА Новости и ТАСС, что США заранее предупредили Россию о визите Блинкена в Киев.