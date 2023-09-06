Раскрыта реакция Байдена на отказ Си Цзиньпина приехать на G20

В Белом доме рассказали о реакции Байдена на отказ Си Цзиньпина приехать на G20
Президент США Джо Байден разочарован отказом председателя Китая Си Цзиньпина посетить саммит G20 и из-за этого не сможет провести с ним переговоры. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
На брифинге один из журналистов задал ему соответствующий вопрос.
«Да, конечно, он разочарован. Президент с нетерпением ждал встречи с ним», — ответил на него Кирби.
По его словам, Байден выразил сожаление по поводу отказа Си Цзиньпина, поскольку на саммите G20 «будет многое обсуждаться». Также он указал, что пока не готов анонсировать контакты лидеров.
Напомним, что саммит G20 пройдет в Индии 9-10 сентября.
Рамблер: главные новости