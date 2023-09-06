Байден рассчитывает встретиться с Зеленским в ближайшее время

Президент США Джо Байден надеется в ближайшее время провести переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским . Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен перед началом переговоров с украинским лидером в Киеве .

"Президент [Байден] с нетерпением ждет встречи с вами в ближайшем будущем", - сказал Блинкен, обращаясь к Зеленскому.

Как ожидается, встреча глав двух государств состоится на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 19 сентября. Однако ясности относительно деталей переговоров пока нет. Возможно, президенты США и Украины отправятся для обсуждения двусторонних отношений в Вашингтон.