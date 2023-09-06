В ООН озвучили позицию по использованию снарядов с обедненным ураном
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация выступает против использования снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом представитель ООН прокомментировал решение властей США отправить снаряды с обедненным ураном Украине.
«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», – заявил Хак.
Напомним, что ранее на сайте Пентагона появилась информация о передаче Украине партии американских снарядов с обедненным ураном. Эти боеприпасы будут использоваться для танков Abrams.
«В этот пакет, оцениваемый в 175 миллионов долларов войдут: <...> 120-миллиметровые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams», – сказано в сообщении.
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