Блинкен находится с визитом в Киеве. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией. Встреча Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского состоится в среду вечером, сообщило издание "Страна" со ссылкой на источник в офисе главы государства.