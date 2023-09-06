Умеров озвучил военные расходы Украины

Военные расходы Украины растут с каждым днем. Об этом заявил новый министр обороны страны Рустем Умеров, выступая в Верховной раде.

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"Оборонный бюджет составляет треть ВВП - гигантская для любой экономики мира цифра. Только до конца этого года нам потребуется дополнительно 250 млрд гривен ($6,83 млрд) на денежное довольствие [военнослужащих]. И эти расходы растут с каждым днем", - цитирует выступление Умерова издание "Лига.нет".

По словам министра, расходы на оборону и безопасность увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а расходы на Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличились почти в 10 раз.

Как уточнил Умеров, в целом государственные расходы, предусмотренные бюджетом, составляют 3 трлн гривен ($82 млрд) в год, военные расходы достигают 1,6 трлн гривен ($43,75 млрд). При этом доходная статья бюджета Украины не превышает 1,4 трлн гривен ($38,28 млрд). "То есть дополнительно требуется более 1,5 трлн [гривен] для продолжения борьбы", - сказал министр.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть его.

6 сентября Верховная рада по представлению президента Зеленского проголосовала за назначение Умерова новым министром обороны. Он стал уже четвертым главой оборонного ведомства при каденции действующего главы государства.