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США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams

Вашингтон передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Соответствующее заявление появилось на сайте Пентагона.

США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном
© globallookpress.com

В тексте отмечается, что передача снарядов войдет в новый пакет военной помощи Украине.

«В этот пакет, оцениваемый в 175 миллионов долларов войдут: … 120-миллиметровые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams», — говорится в заявлении.

Также США передадут Украине в рамках нового пакета помощи дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, тактические аэронавигационные системы и подрывные снаряды для расчистки заграждений.

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