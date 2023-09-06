США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном

Вашингтон передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Соответствующее заявление появилось на сайте Пентагона.

В тексте отмечается, что передача снарядов войдет в новый пакет военной помощи Украине.

«В этот пакет, оцениваемый в 175 миллионов долларов войдут: … 120-миллиметровые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams», — говорится в заявлении.