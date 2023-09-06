США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams
Вашингтон передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Соответствующее заявление появилось на сайте Пентагона.
В тексте отмечается, что передача снарядов войдет в новый пакет военной помощи Украине.
«В этот пакет, оцениваемый в 175 миллионов долларов войдут: … 120-миллиметровые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams», — говорится в заявлении.
Также США передадут Украине в рамках нового пакета помощи дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, тактические аэронавигационные системы и подрывные снаряды для расчистки заграждений.
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