AFP: Франция может вывести часть своих сил из Нигера

Часть французского контингента может быть выведена из Нигера, передает РИА Новости со ссылкой на AFP. Как говорится в сообщении, решение о передислокации «части людских и материальных ресурсов, задействованных в борьбе с терроризмом», может быть принято из-за политического тупика между Парижем и Ниамеем.

Французские военные могут быть выведены через Бенин, а потом возвращены на родину, а также в Чад, где находится штаб французских сил в Сахельском регионе. Возможна их переброска в другие регионы, где присутствуют джихадисты, например, на Ближний Восток. Сколько именно войск предполагается вывести из Нигера, пока не решено.

Французский контингент в Нигере фактически находится в осаде после произошедшего в стране госпереворота. Французские военные не покидают своей территории, рядом с которой проходят акции против их присутствия в стране. Глава МИД Франции Катрин Колонна признавала, что французские солдаты больше не могут выполнять военную миссию и не имеют совместных с нигерийскими военными операций.