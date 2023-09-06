Блинкен поблагодарил Польшу за «щедрую помощь» Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Польшу за «щедрую постоянную помощь» Украине. Об этом сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает «РИА Новости».
Он отметил, что соответствующее заявление Блинкен сделал во время телефонных переговоров с главой МИД Польши Збигневым Рау. Также госсекретарь «подчеркнул важность единства НАТО и продолжения тесных консультаций с союзниками и партнерами США по поводу возникающих угроз безопасности».
Ранее сообщалось, что 6 сентября Блинкен прибыл в Киев с визитом. На вечер у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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