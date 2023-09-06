Блинкен поблагодарил Польшу за «щедрую помощь» Украине

Он отметил, что соответствующее заявление Блинкен сделал во время телефонных переговоров с главой МИД Польши Збигневым Рау. Также госсекретарь «подчеркнул важность единства НАТО и продолжения тесных консультаций с союзниками и партнерами США по поводу возникающих угроз безопасности».