Зеленский допустил наложение вето на закон о декларировании доходов чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что может наложить вето на принятый Верховной радой закон, согласно которому публикация электронных деклараций о доходах госслужащих будет отложена еще на год.

"Я должен сначала провести консультации с [вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгой] Стефанишиной и затем решать, подписывать или налагать вето", - сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, собирается ли он подписывать закон. Слова президента приводит агентство РБК-Украина.

Верховная рада во вторник приняла во втором чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников, однако публичный доступ к реестру деклараций будет закрыт в течение года. Кроме того, как сообщила депутат Ирина Геращенко , под декларирование не попадают советники офиса президента Украины и другие должностные лица, имеющие высокие коррупционные риски.

Подача электронных деклараций должностными лицами на Украине была приостановлена в прошлом году после введения военного положения. Однако западные партнеры требуют возобновить эту процедуру как одну из мер противодействия коррупции. Возобновление декларирования важно для выполнения Киевом рекомендаций ЕС, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. В связи с закрытием доступа к реестру деклараций депутат Рады Ярослав Железняк уже выразил сомнения в том, что западные партнеры, в том числе МВФ, засчитают Киеву возобновление декларирования как выполненное условие.