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Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника

Президент Румынии Клаус Йоханнис предупредил о серьезных последствиях в случае подтверждения российского принадлежности упавшего на территорию страны беспилотника. Об этом пишет Reuters.

Румыния предупредила о серьезных последствиях в связи с падением беспилотника
© globallookpress.com

Он потребовал провести тщательное расследование обстоятельств падения беспилотника на территорию Румынии в ночь на 6 сентября. Перед этим министр обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что на территории приграничного с Украиной уезда Тулча района Плауру обнаружены осколки беспилотника. Глава военного ведомства добавил, что дрон, предположительно, российский.

Йоханнис заявил, что в случае подтверждения принадлежности беспилотника России, это станет серьезным нарушением румынского суверенитета. Он назвал такую ситуацию «недопустимой».

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Утром 6 сентября власти Одесской области сообщили, что взрывы повредили припортовые и сельскохозяйственные объекты. В ряде населенных пунктов были пожары и разрушения.

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