В Румынии возмутились ударом по украинским портам

Раскрыта реакция Румынии на удар России у своей границы
Власти Румынии «выразили гнев» после того, как украинские порты поблизости от украинско-румынской границы стали целью российского удара. Об этом сообщает Express.
Причиной недовольства Румынии стала удар по украинским портам Рени и Измаил на реке Дунай. Хотя оба порта находятся на территории Украины, близость к границе вызвала беспокойство Бухареста, так как возможная ошибка может нанести ущерб уже на территории страны НАТО.
В Министерстве обороны Румынии осудили удар по украинским портам, заявив, что он нарушает «международное гуманитарное право». Там также добавили, что эта атака была «неоправданной».
Ранее глава Минобороны Румынии подтвердил, что на территории страны были обнаружены обломки российского дрона.
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