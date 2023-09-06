В Румынии возмутились ударом по украинским портам

Власти Румынии «выразили гнев» после того, как украинские порты поблизости от украинско-румынской границы стали целью российского удара. Об этом сообщает Express.

Причиной недовольства Румынии стала удар по украинским портам Рени и Измаил на реке Дунай. Хотя оба порта находятся на территории Украины, близость к границе вызвала беспокойство Бухареста, так как возможная ошибка может нанести ущерб уже на территории страны НАТО.

В Министерстве обороны Румынии осудили удар по украинским портам, заявив, что он нарушает «международное гуманитарное право». Там также добавили, что эта атака была «неоправданной».