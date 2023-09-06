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Азербайджан предложил Армении письменно отказаться от Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предложил Армении письменно зафиксировать отказ от Нагорного Карабаха. Об этом он высказался в интервью агентству «Азертадж» и венгерскому изданию Magyar Demokrata.

Баку предложил Еревану письменно подтвердить отказ от Карабаха
© РИА Новости

По словам главы МИД, в Баку намерены оставить вражду между республиками и начать новый этап в двусторонних отношениях. При этом он обратил внимание, что в апреле Ереван выступил с устным признаем того, что Карабах не входил в состав Армении.

«Теперь настало время подкрепить сказанное устно официальной подписью, а для этого требуется завершение работы над проектом мирного соглашения», — добавил Байрамов.

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