Баку предложил Еревану письменно подтвердить отказ от Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предложил Армении письменно зафиксировать отказ от Нагорного Карабаха. Об этом он высказался в интервью агентству «Азертадж» и венгерскому изданию Magyar Demokrata.

По словам главы МИД, в Баку намерены оставить вражду между республиками и начать новый этап в двусторонних отношениях. При этом он обратил внимание, что в апреле Ереван выступил с устным признаем того, что Карабах не входил в состав Армении.