В ЕС назвали приоритетную тему на саммите G20

Представитель ЕС заявил, что конфликт на Украине будет приоритетом ЕС на саммите G20
Конфликт на Украине и связанные с ним вопросы будут приоритетом для Евросоюза на саммите G20, который пройдет в Индии 9-10 сентября. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.
"Украина будет приоритетом для нас", - сказал он.
При этом, по его словам, необходимо учитывать контекст и место проведения саммита.
"Мы в стране, которая воздержалась [при голосовании] по некоторым резолюциям (Совбеза ООН по конфликту на Украине - прим. ТАСС). Также будут проходить выборы в Индии. Поэтому контекст особенный", - добавил он.
Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. Саммит в Нью-Дели пройдет в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.