В ЕС назвали приоритетную тему на саммите G20

Конфликт на Украине и связанные с ним вопросы будут приоритетом для Евросоюза на саммите G20, который пройдет в Индии 9-10 сентября. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Украина будет приоритетом для нас", - сказал он.

При этом, по его словам, необходимо учитывать контекст и место проведения саммита.

"Мы в стране, которая воздержалась [при голосовании] по некоторым резолюциям (Совбеза ООН по конфликту на Украине - прим. ТАСС). Также будут проходить выборы в Индии. Поэтому контекст особенный", - добавил он.