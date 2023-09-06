Папа Франциск призвал католиков помолиться об Украине

Папа Римский Франциск призвал католиков весь октябрь посвятить традиционную молитву Розария, совершаемую при помощи четок, миру на Украине. Об этом сообщает Vatican News.

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Утром 6 сентября папа принял в Ватикане участников синода Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), который в настоящее время проходит в Риме.

Как отмечает пресс-служба Святого престола, в ходе двухчасовой встречи с епископами понтифик «выразил свою боль от чувства бессилия перед лицом войны» и заявил о необходимости усерднее молиться о прекращении украинского конфликта.