Папа Франциск призвал католиков помолиться об Украине

Папа Римский Франциск призвал католиков весь октябрь посвятить традиционную молитву Розария, совершаемую при помощи четок, миру на Украине. Об этом сообщает Vatican News.
Утром 6 сентября папа принял в Ватикане участников синода Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), который в настоящее время проходит в Риме.
Как отмечает пресс-служба Святого престола, в ходе двухчасовой встречи с епископами понтифик «выразил свою боль от чувства бессилия перед лицом войны» и заявил о необходимости усерднее молиться о прекращении украинского конфликта.
В конце августа папа Франциск выступил по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. Понтифик назвал российскую молодежь наследниками великой России, «страны большой культуры и большой человечности» и призвал ее не забывать об этом наследии и не отказываться от него. Его слова вызвали критику со стороны властей Украины и Украинской греко-католической церкви.