Новый министр обороны Великобритании перепутал ВМС с ВВС

Грант Шаппс, новый министр обороны Соединенного Королевства, перепутал военно-морские силы страны с военно-воздушными, пишет LBC.

В интервью радиостанции Шаппс рассказал, что авианосцы Великобритании «крупнейшие, которые когда-либо были у Королевских ВВС».

Журналисты пояснили, что министр ошибся: суда этого типа находятся в эксплуатации Королевских ВМС.

По данным агенства, после вступлений в должность Шаппс заявил, что у него есть «большой опыт в управлении очень-очень крупными бюджетами и комплексными министерствами».