Далай-лама заявил о планах дожить до 110 лет

«Я очень часто в своих снах вижу, что доживу до 110 лет, сейчас мне 88, я надеюсь, что смогу прожить еще 10 -15 лет для того чтобы служить учению Будды Шакьямуни, я думаю что у меня есть такая сила, такая способность... Я надеюсь, что еще несколько десятков лет смогу служить учению Будды, я сделал такое для себя намерение», - подчеркнул Далай-лама.