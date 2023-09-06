Далай-лама заявил о планах дожить до 110 лет
Далай-лама XIV в ходе учений для буддистов в главном тибетском храме Дхарамсалы сообщил о планах дожить до 110 лет, передает РИА Новости.
«Я очень часто в своих снах вижу, что доживу до 110 лет, сейчас мне 88, я надеюсь, что смогу прожить еще 10 -15 лет для того чтобы служить учению Будды Шакьямуни, я думаю что у меня есть такая сила, такая способность... Я надеюсь, что еще несколько десятков лет смогу служить учению Будды, я сделал такое для себя намерение», - подчеркнул Далай-лама.
Буддизм является древнейшей мировой и одной из основных четырех традиционных религий России.
Сейчас в РФ насчитывается более 1 миллиона ее последователей.
Ранее Далай-лама поделился секретом того, что ему помогает сохранять молодость и здравомыслие. Он уточнил, что главное для этого - тренировка сознания. Далай-лама заявил, что его лицо выглядит молодым, потому что он работает над развитием своего сознания и старается поддерживать спокойное, умиротворенное состояние ума.
Далай-лама добавил, что сохранить свое здоровье можно и без лекарств. Для этого необходимо использовать дыхательные практики. Он также признался, что сам ежедневно медитирует, умиротворяя собственное сознание.