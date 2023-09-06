В Чехии призвали сдержанно оценивать контрнаступление Украины

«С другой стороны, это, на самом деле, лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров. А у России не одна линия обороны. Их как минимум две. А в некоторых местах — три, и они очень хорошо оснащены. <…> Даже прорыв на одном участке фронта не обязательно означает развал российской армии на Украине и победу Украины», — заявил президент.