Лидеры АСЕАН воздержались от упоминания России в итоговом документе

Лидеры стран АСЕАН в итоговом документе 43-го саммита призвали к скорейшему мирному решению украинского кризиса, воздержавшись от упоминания России. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы подтвердили наш призыв к соблюдению Устава ООН и международного права. Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного участия в подлинном диалоге для мирного разрешения конфликта», - говорится в совместном заявлении.

При этом в документе выражается поддержка усилий генерального секретаря ООН по поиску мирного решения на Украине, и говорится о необходимости «быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи для нуждающихся украинцев» и защите гражданского населения.

Саммит АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур и Таиланд) проходит в Джакарте и завершится 7 сентября. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также РФ и США.