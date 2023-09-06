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WSJ: Пентагон планирует использовать устройства для "противодействия" КНР

В минобороны США планируют разработать сеть автономных систем с использованием технологии искусственного интеллекта с целью «противодействия угрозам» от КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Пентагон планирует использовать устройства с ИИ для противостояния Китаю
© Shutterstock

«Пентагон рассматривает возможность развития в течение следующих двух лет обширной сети технологий на основе искусственного интеллекта, включая дроны и автономные системы, для противодействия угрозам со стороны Китая и других противников», — сказано в материале.

По данным WSJ, США стремятся «идти в ногу с быстро растущей армией Китая». Новые системы будут использовать искусственный интеллект для обнаружения и поражения целей могут включить в себя самоуправляемые дроны воздушного и морского базирования.

До этого издание писало, что граждане Китая более 100 раз пытались проникнуть на военные базы и секретные объекты США.

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