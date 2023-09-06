Американец пытался пересечь Атлантику в «колесе для хомяка»

Марафонец из Флориды Реза Балучи пытался переплыть Атлантический океан с помощью приспособления, которое похоже на гигантское колесо для хомяка. Как сообщает Daily Beast, мужчину остановила береговая охрана США — после этого он угрожал покончить с собой.

© Flagler County Sheriff's Office

Марафонца нашли в 70 морских милях от острова Тайби, штат Джорджия, на гидрокапсуле, которая плавает «благодаря проводке и буям». Мужчина утверждал, что направлялся в Лондон. Само сооружение напоминает колесо для хомяка, в котором вместо хомяка бежал сам Балучи.

Когда офицеры береговой охраны решили прервать явно небезопасное путешествие, марафонец стал угрожать покончить с собой, если кто-то попытается его задержать. Также он сказал, что на борту его гидрокапсулы находится бомба, однако это оказалось неправдой.