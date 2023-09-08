Каллас предложила соседним с РФ странам ввести торговое эмбарго

Премьер Эстонии Кая Каллас предложила граничащим с Россией странам ввести против нее единое торговое эмбарго. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Как утверждает портал со ссылкой на главу кабмина республики, другие приграничные страны (Польша, Литва, Латвия и Финляндия) пока не поддержали данное предложение. При этом для успешной реализации этой идеи ключевое значение имеет позиция Финляндии, считает эстонский премьер. Она также пообещала обсудить этот вопрос с новым премьер-министром республики Петтери Орпо.

По словам же министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, из прибалтийской республики в Россию якобы ежедневно завозят "электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы". Сама же Эстония не может позволить себе без поддержки других стран перекрыть границу с РФ, поскольку в таком случае пострадают местные предприятия.