Госдеп раскрыл цели визита Блинкена в Киев

Глава государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время своего визита в Киев намерен обсудить с украинскими чиновниками контрнаступление в зоне боевых действий. Об этом сообщается на странице Блинкена в социальной сети X (экс-сервис Twitter).

Помимо того, американский госсекретарь обсудит планы по восстановлению Украины.

«Вернулся сегодня в Киев, чтобы встретиться с нашими украинскими партнерами, чтобы обсудить их продолжающееся контрнаступление, будущую помощь и усилия по восстановлению», — говорится в публикации Блинкена.

По его словам, с украинскими коллегами будет обсуждаться вопрос по мерам поддержки со стороны Вашингтона.

Еще Блинкен может изучить запросы Украины в области энергетики и безопасности.

До этого стало известно, что Блинкен может объявить о выделении помощи Украине на $175-200 млн.

Политолог Александр Асафов прогнозировал, что визит Блинкена в Киев реализует закон украинской лояльности.