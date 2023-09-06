Китай представит на ВЭФ вице-премьер Госсовета

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Китай будет представлять вице-премьер Госсовета. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

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«От нас поедет вице-премьер», — сообщил дипломат, не уточнив, кто именно.

Всего в Китае четыре вице-премьера. Госсовет КНР — это высший орган исполнительной власти, аналог правительства в России.