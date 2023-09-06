Немецкий депутат обвинил коллегу в предательстве из-за «братания» с Россией

Немецкий депутат от Христианско-социального союза (ХСС) Александр Добриндт раскритиковал свою коллегу от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Беатрис фон Шторх за «братание» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Во время парламентских дебатов о бюджете Добриндт зачитал цитату экс-судьи конституционного суда Удо Ди Фабио, который обвинил АдГ в «братании» с Россией и назвал это «предательством честного патриотизма».

«Больше не называйте себя патриотом, это мое послание вам», - обратился Добриндт к фон Шторх.

РИА Новости отмечает, что в последние шесть месяцев популярность «Альтернативы для Германии» резко выросла, ее рейтинг составляет от 18 до 23 процентов.

Из недавнего опроса Politico следует, что за последний год поддержка партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую считают антииммигрантской и пророссийской, почти удвоилась и составила более 20 процентов, что является рекордом. Сейчас партия находится на втором месте, отставая от правоцентристских христиан-демократов всего на пять процентных пунктов.