Рада назначила Умерова новым министром обороны Украины
Верховная рада по представлению президента Украины Владимира Зеленского проголосовала за назначение министром обороны Рустема Умерова. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
"Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За - 338 голосов. Все фракции поддержали", - написал он в Telegram-канале.
Умеров стал уже четвертым министром обороны при каденции Зеленского. С 2022 года Умеров занимал пост главы Фонда государственного имущества Украины. 3 сентября Зеленский сообщил о решении назначить Умерова министром обороны вместо Алексея Резникова. Во вторник Рада проголосовала за отставку Резникова, а также за увольнение Умерова с предыдущей должности.