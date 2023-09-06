Рада назначила Умерова новым министром обороны Украины

"Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За - 338 голосов. Все фракции поддержали", - написал он в Telegram-канале.

Умеров стал уже четвертым министром обороны при каденции Зеленского. С 2022 года Умеров занимал пост главы Фонда государственного имущества Украины. 3 сентября Зеленский сообщил о решении назначить Умерова министром обороны вместо Алексея Резникова. Во вторник Рада проголосовала за отставку Резникова, а также за увольнение Умерова с предыдущей должности.