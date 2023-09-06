Верховная рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины
Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны страны.
Как пишет «СТРАНА.ua», за его назначение проголосовали 338 депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост депутата от партии «Голос» Рустема Умерова.
Обозреватели газеты Aydınlık утверждали, что Умеров станет исполнителем планов США в регионе.