Как пишет «СТРАНА.ua» , за его назначение проголосовали 338 депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о решении отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова и выдвинул на его пост депутата от партии «Голос» Рустема Умерова.