В США опровергли слухи о влиянии возраста Байдена на его работу

«Я вижу его каждый день. Значительное количество времени мы проводим вместе в Овальном кабинете, где я вижу, насколько он способен понимать проблемы и решать самые сложные ситуации так, как никто другой не может принимать умные и важные решения от имени американского народа», — сказала Харрис, таким образом опровергнув слухи о негативном влиянии возраста Байдена на его работу.