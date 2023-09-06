Стало известно, какую новость Блинкен мог привезти Зеленскому из США

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев 6 сентября может объявить о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника. По данным телеканала, речь идет о сумме более $1 млрд. Официально цели поездки дипломата не раскрывались.

Объявит о выделении Украине более $1 млрд, — сказал собеседник журналистов.

Ранее заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявляла, что Соединенные Штаты передали Украине более трех миллионов реактивных снарядов, ракет, минометных и артиллерийских боеприпасов за полтора года боевых действий. По словам чиновницы, объем военной помощи, предоставленной Киеву со стороны Вашингтона, превысил отметку в $43 млрд. Хикс также добавила, что Белый дом дополнительно запросил у конгресса еще $21 млрд и $13 млрд на поставки оружия и боеприпасов украинской армии.