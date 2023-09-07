Глава МО Индонезии назвал народ России другом страны

Власти Индонезии с уважением относятся к России и считают российский народ своим другом. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто, посетивший пресс-центр, организованный в Джакарте по случаю проходящих здесь в эти дни мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Мы уважаем США, уважаем Китай, уважаем Россию, уважаем Индию, уважаем Японию. По сути, мы уважаем все страны", - добавил он, отметив, что между Индонезией и РФ сложились хорошие отношения. Министр также заявил о намерении продолжать развитие двусторонних отношений в том же ключе.

В конце августа Прабово Субианто заявил, что в этом году собирается совершить визит в РФ. Действующий министр обороны Индонезии является одним из фаворитов на предстоящих в 2024 году президентских выборах в стране. Ранее он уже дважды баллотировался на этот пост (в 2014 и 2019 годах), однако оба раза проиграл действующему президенту Джоко Видодо.