Госдеп подтвердил прибытие Блинкена в Киев

Госдепартамент США подтвердил прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена , который намерен обсудить потребности Украины в области безопасности и энергетики, а также в гуманитарной сфере.

"Госсекретарь обсудит потребности Украины в безопасности, энергетике и гуманитарной сфере, а также сделает ряд заявлений о том, как США могут продолжить поддерживать Украину в этих областях", - добавил Миллер. ABC отмечает, что это уже четвертый визит Блинкена на Украину с начала СВО.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника информировал, что Блинкен в ходе визита может объявить о выделении Киеву более $1 млрд, а также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, от которого "ожидает отчета" о результатах контрнаступления ВСУ. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией и дискуссии на неделе высокого уровня на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.