Китай запретил госслужащим пользоваться iPhone для работы

Власти Китая запретили госслужащим центральных правительственных учреждений пользоваться iPhone для работы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуаций.

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Пекин в течение многих лет запрещал правительственным чиновникам в некоторых агентствах использовать iPhone для работы, но теперь этот запрет был расширен, отмечает WSJ. Газета подчеркивает, что запрет распространяется не только на iPhone, но и на другие зарубежные смартфоны.

Любые иностранные смартфоны теперь также запрещено приносить в офисы госучреждений.

Ограничения на иностранные устройства - последний шаг в кампании Пекина по снижению зависимости от зарубежных технологий. Это решение может подорвать успех Apple в стране, отмечает WSJ.

Ранее сотрудникам российской госкомпании «Ростех» запретили использовать технику Apple в служебных целях. Речь идет о полном запрете на использование гаджетов Apple для работы во всех организациях, связанных с госкомпанией.