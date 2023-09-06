США выдвинули требования военным Мьянмы

Правительство США требует от военного руководства Мьянмы прекратить насилие и освободить заключенных, а также поддерживает попытки Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) найти решение конфликта. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо, председательствующим в АСЕАН. Встреча транслировалась на канале секретариата Видодо на портале Youtube.

"США продолжат оказывать давление на режим [в Мьянме], чтобы положить конец насилию, освободить всех незаконно задержанных, а также [вернуть] Мьянму на путь инклюзивной демократии", - сказала она, выразив поддержку стремлениям АСЕАН найти выход из кризиса, в частности "Консенсусу из пяти пунктов", принятому на внеочередном саммите АСЕАН в Джакарте в апреле 2021 года.

"США продолжат поддерживать "Консенсус из пяти пунктов" АСЕАН, демонстрируя важность отношений между Соединенными Штатами и Юго-Восточной Азией", - добавила он.

Харрис также подчеркнула важность связей между США и АСЕАН, заявив о планах открыть в Вашингтоне первый центр США - АСЕАН, который будет заниматься в том числе продвижением официальных и гуманитарных обменов для дальнейшего укрепления отношений. Встреча Харрис и Видодо прошла на полях саммита АСЕАН в Джакарте.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны.