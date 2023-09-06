Глава правых ФРГ упрекнул Шольца в оторванности от реальности и призвал к перевыборам

Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла полагает, что канцлер Олаф Шольц оторван от реальности в своих оценках о состоянии экономики. Соответствующую оценку он огласил во время дебатов в Бундестаге.

Он напомнил о 6% инфляции в Германии и в целом напряженной ситуации в экономике.

"Вы в вашем восприятии полностью абстрагированы от действительности", - обратился Хрупалла к главе правительства. "Представленный проект бюджета доказывает, что настоящих перемен для наших граждан и экономики <…> можно добиться лишь посредством перевыборов. Господин канцлер, уйдите с дороги, время коалиции истекло", - полагает глава правых.

Согласно последнему опросу службы Forsa, рейтинг популярности Социал-демократической партии, которую представляет Шольц, достиг самого низкого значения с 2021 года. За эту политическую силу готовы проголосовать лишь 16%. Первое место продолжает занимать оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27%. На второй строчке "Альтернатива для Германии" - за нее готов проголосовать 21% опрошенных.

Процедура проведения досрочных выборов в Бундестаг, о которых говорит Хрупалла, прописана в Конституции ФРГ и в теории возможна, но предпосылок для нее сейчас в Германии нет. Любой канцлер может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. Если по итогам вотума окажется, что нет, то канцлер может попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер - тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.