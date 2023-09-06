Обзор иноСМИ: укороченный трап для Байдена и «миссия» Резникова

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«Байден пользуется укороченным трапом, чтобы не споткнуться»

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Образ президента США, стоящего на трапе самолета Air Force One и машущего рукой перед камерами, - один из символов американского президентства и отражение силы американских лидеров, пишет в своей статье для Al Jazeera Мухаммад Аль-Миншави. Он отметил, что неоднократные спотыкания главы США Джо Байдена при посадке в президентский самолет заставили его команду прибегнуть к использованию более короткой лестницы в последние недели.

Благодаря этому Байден избегает подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) внешнему трапу. Автор Al Jazeera отмечает, что падения Байдена на трапе могут усилить нежелательные опасения по поводу его возраста, поскольку президент будет баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года.

«На Резникова спишут провал украинского контрнаступления»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил министр обороны Алексея Резникова и назначил на этот пост Рустема Умерова, «у которого практически нет опыта», пишет Asia Times. Ранее он возглавлял Фонд госимущества, задачей которого является привлечение инвестиций на Украину.

Издание отмечает, что попытка украинского наступления приближается к завершению, «поэтому Резникова выгнали и теперь его можно будет обвинить в провале». Автор Asia Times отмечает, что Украина понесла «ужасающие потери».

Россия предостерегла США от размещения ядерных бомб в Британии

Россия предупредила, что будет рассматривать любой шаг США по размещению ядерного оружия в Великобритании впервые за 15 лет как «эскалацию». Об этом сообщает Bloomberg.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что такая эскалация «ведет к ровно противоположному направлению от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы». Штаты хранили ядерное оружие в Британии с 1950-х годов, оно было вывезено в 2008-м. В конце августа 2023 года стало известно, что ВВС США получили финансирование на строительство нового военного объекта в Саффолке.

Экс-мэр Токио: Путин уверенно идет к победе на выборах-2024

Президент России Владимир Путин предпринимает шаги по укреплению своей власти в процессе подготовки к предстоящим выборам, пишет бывший мэр Токио Ёити Масудзоэ в своей статье для JB Press.

Масудзоэ отметил, что ФСБ стала одним из самых влиятельных институтов России и трудно представить себе другого лидера, способного управлять спецслужбой, кроме Путина, который также занимал пост главы ФСБ и является бывшим сотрудником КГБ. Масудзоэ считает, что Путин планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года и «уверенно идет к победе».

«Что-то странное с переименованием карельских городов»

В СМИ появились сообщения, что глава Карелии Артур Парфёнчиков предложил вернуть русские названия городу Сортавале и поселку Куркиёки (Сердоболь и Кирьяж). Но с этим проектом «произошло что-то странное», пишет финский портал Ilta-Sanomat. Позже пресс-служба главы Карелии опубликовала разъяснение, заявив, что Парфёнчиков говорил лишь о восстановлении исторической памяти, а не переименовании, а журналисты неверно трактовали его слова.