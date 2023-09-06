Стали известны сроки пребывания Блинкена на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня для обсуждения контрнаступления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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По словам чиновника, который пожелал остаться неизвестным, Вашингтон также обсудит с украинской стороной военные нужды и меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.

Как сообщает Bloomberg, Блинкен проведет встречу с Владимиром Зеленским, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и премьером Денисом Шмыгалем.

Ранее стало известно, что Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. Уточнялось, что в центре Киева сейчас перекрыто движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.