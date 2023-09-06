Стали известны сроки пребывания Блинкена на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня для обсуждения контрнаступления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По словам чиновника, который пожелал остаться неизвестным, Вашингтон также обсудит с украинской стороной военные нужды и меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.
Как сообщает Bloomberg, Блинкен проведет встречу с Владимиром Зеленским, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и премьером Денисом Шмыгалем.
Ранее стало известно, что Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. Уточнялось, что в центре Киева сейчас перекрыто движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.
О возможном визите Блинкена в Киев стало известно во вторник, 5 сентября. На тот момент подробности его визита не раскрывались. Кроме того, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался подтверждать возможную поездку главы ведомства.