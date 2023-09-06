Express: Польша послала сигнал России, укрепив оборону на границе
Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" решила укрепить оборону из-за опасений роста нестабильности на восточной границе страны, сообщает издание.
Польские власти планируют приобрести еще шесть американских батарей Patriot для "усиления безопасности" на границе с Россией, указали авторы статьи.
Напомним, с ноября прошлого года польские вооруженные силы соорудили более 100 км забора из колючей проволоки там, где территория Польши граничит с Калининградской областью. Известно, что заграждения устанавливаются в три ряда, имеют высоту 2,5 метра и ширину в 3 метра.