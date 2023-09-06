Заместители главы Минобороны Украины подали в отставку

«Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке», — сообщил он.

Вечером 5 сентября глава государства внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового министра обороны Украины вместо Резникова. Верховная Рада также приняла отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества.