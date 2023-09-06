В Австрии назвали ошибкой попытки стран Запада «отменить» Россию

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг полагает, что в политике необходимо сохранять прагматизм и чувство меры, так как Россия продолжает оставаться крупнейшим географическим соседом Европы и никуда не исчезнет с карты мира. Нельзя совершать ошибку, «отменяя» РФ и КНР, заявил Шалленберг в интервью австрийской газете Heute.

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«Мы не должны совершать ошибку, изгибая мир и выдавая желаемое за действительное, … «отменяя» такие страны, как Китай, Россия или других», — сказал глава внешнеполитического ведомства Австрии.

Шалленберг призвал принять тот факт, что «мир не черно-белый». По его мнению, для борьбы с глобальными проблемами, например, изменением климата, «нам понадобится Россия, нам понадобится Китай».

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что система безопасности, которую собираются создать в Европе должна учитывать интересы всех европейских стран в том числе и России.

«Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности», — сказала глава французского дипведомства.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что для урегулирования конфликта на Украине Западу следует предоставить гарантии безопасности Российской Федерации.